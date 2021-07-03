Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Cumurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda. Normalleşme sürecine giren Türkiye, dünya genelinde yükselişe geçen Delta Varyantına karşı Kabine Toplantısı'nda alınabilecek yeni kararları merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kararlar alınacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı ve yeni koronavirüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Yeni Kabine Toplantısı'nın 5 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları açıklamıştı;

"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.

HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.