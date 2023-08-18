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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih Emre Hülagü (26), çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:10
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        Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan Fatih Emre Hülagü (26), yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Fatih Emre H. savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Hülagü, cezaevine gönderildi.

        SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

        Hakimlikte Fatih Emre Hülagü’nün kendisini cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı insanları arayıp para istediği belirtildi. Uygulamalar aracılığıyla ile kendi konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesine döndürerek bu sesleri aradığı kişilere dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeni ile şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi. Hülagü'nün öte yandan internette kendisinin kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğunu burdan insanlardan kapora alarak dolandırdığını bu işten yaklaşık 600 bin TL kazandığını ifade ettiği öğrenildi. Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan Fatih Emre Hülagü, ifadesinde suçlamaları kabul etti. Hakimlik Fatih Emre Hülagü, çıkarıldığı mahkemenin arıdndan cezaevine gönderildi.

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