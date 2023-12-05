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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 'tehdit' suçundan yargılanan şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 'tehdit' suçundan yargılanan şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası

        Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan tehdit iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 23:53 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:53
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'tehdit' suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis cezası
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden dönen davaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davada sanık V.Ö ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede sanığın babası vasi olarak verdiği ifadesinde oğlunda zeka geriliği olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor çıkan sanığa 'tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi.

        Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bazı paylaşımları beğendiği iddiasıyla hakkında 'hakaret" ve 'tehdit' suçlarından dava açılan V.Ö; yargılama sonucunda 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplam 5 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası almış, karar Yargıtay'ca bozulmuştu.

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