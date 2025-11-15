Habertürk
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'teki babası Mehmet Özcan'ı arayarak taziyelerini iletti; "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin" dedi. Mehmet Özcan ise "Vatanımız sağ olsun" diye karşılık verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2025 - 21:16 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:21
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük’te yaşayan babası Mehmet Özcan’ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Davutlar köyünde yaşayan babası Mehmet Özcan’ı (78) telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özcan’a, “Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aile fertlerini baş sağlığı diliyorum. Hepsine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Şehidin babası Mehmet Özcan da “Sağ olun Cumhurbaşkanım vatanımız sağ olsun” dedi.

        DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Zey köyünde Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde depremzede Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.

