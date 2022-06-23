Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ustaosmanoğlu için taziye

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu için mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.