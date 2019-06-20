20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Dünyamızda 68,5 milyonun üzerinde zorla yerlerinden edilmiş insan, 26 milyona yakın mülteci ve 3 milyon civarında sığınmacı doğup büyüdükleri topraklardan uzakta hayata tutunma mücadelesi vermektedir. Çoğu zaman ölümü göze alarak açlıktan, çatışmalardan, iç savaş ve fakirlikten kaçan bu insanlara yardım eli uzatmak insanlık onurunun ve vicdanının bir gereğidir.
Buna rağmen, bilhassa batılı ülkelerde mültecilere yönelik ayrımcılığın, yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın arttığını, mültecilerin ötekileştirildiğini, medya ve popülist siyasetçiler tarafından düşmanlaştırıldığını görüyoruz. Mültecilerin kendi ülkelerine ve ev sahibi toplumlara sağladığı ekonomik katkılar dikkate alınmamakta, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmeleri göz ardı edilmekte ve bu insanlar siyasi rant peşindeki çevreler tarafından nefret objesine dönüştürülmektedir.
Toplumsal barışı, hoşgörüyü ve bir arada yaşama kültürünü dinamitleyen bu ırkçı zihniyete müsamaha gösterilmesi, geleceğimiz adına çok büyük bir tehdittir. 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, tarihte olduğu gibi bugün de etnik kimliğine, inancına, kökenine, diline bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaktadır. Hiç kimsenin siyasi ihtirasları ve ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını körükleyerek Türk milletinin bu alicenaplığına leke sürme hakkı yoktur. Türkiye olarak beklentimiz, uluslararası toplumun da mülteciler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımına girmesi ve özellikle Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen taahhütlerini yerine getirmesidir.
Geçen sene Aralık ayında Türkiye’nin de aktif katkılarıyla kabul edilen “Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat”ın başarılı şekilde ve tam olarak uygulanmasına özel önem veriyoruz. Tüm paydaşları, adil yük ve sorumluluk anlayışı kapsamında Türkiye’nin eşbaşkanlığında Aralık ayında yapılacak Küresel Mülteci Forumu’na en üst düzeyde katılarak mülteciler için mesuliyet üstlenmeye davet ediyorum.
Bu düşüncelerle Dünya Mülteciler Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyor, coğrafyamızın farklı köşelerinde zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm mültecileri ülkem ve milletim adına selamlıyorum.”
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