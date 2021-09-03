Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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