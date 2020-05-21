İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır“ ifadelerine yer verdi.