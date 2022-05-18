Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

Sosyal medya Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak düzenlemeyle ilgili olarak, "“Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım” notu ekledi.

İşte o paylaşım: