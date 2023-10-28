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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeren Ertaş'ın ailesini aradı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeren Ertaş'ın ailesine taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın acılı babası Akın Ertaş ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeren Ertaş'ın ailesini aradı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu vefat eden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bakan Bak, Zeren Ertaş'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da acılı baba Akın Ertaş ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.

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