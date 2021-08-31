“Yüz yüze eğitime ara vermeyen tek kurum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu diploma töreninde yaptığı konuşmada, “Millî Savunma Üniversitemizin faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz, hamdolsun, işte bugün mezun oldu. Biz bu reformu yaptığımızda birileri ‘Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz’ diyerek tezvirat peşinde koşuyordu. Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesini, artık çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli, çok daha donanımlı bir askerî eğitim-öğretim sistemine sahibiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, mezun teğmenlerin ve törene katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.
“ASKERÎ EĞİTİMİ ÜNİVERSİTEMİZDE TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYARAK, KURUMSAL BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK”
Askerî eğitimi üniversitede tek çatı altında toplayarak kurumsal bütünlüğü sağladıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "MSÜ faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz hamdolsun işte bugün mezun oldu. Bu reformu yaptığımızda birileri 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek tezvirat peşinde koşuyordu. Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesi artık çok daha donanımlı çok daha kabiliyetli bir askerî eğitim öğretim sistemine sahibiz. Müfredatından araç gerecine kadar her alanda çağın ihtiyaçlarına göre askerî personel yetiştiren bir eğitim öğretim kurumumuz var. Mesela MSÜ'nün kuruluşuyla birlikte öğrencilerimiz İngilizcenin yanında Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça ve bu yıldan itibaren Yunanca hazırlık eğitimi almaya başladılar. Sonuçta ortaya şu rakamlarla da teyit olacağı üzere gerçekten hepimizin iftihar etmesi gereken bir başarı öyküsü çıktı. İlk etapta ara sınıflara öğrenci alımı yoluyla TSK'nin personel temininde herhangi bir kesintiye meydan verilmemiştir. Bu yıl itibariyle de tüm sınıflar üniversitemizde eğitimlerini tamamlamaya başlamıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ'nün 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 15 bin 501'i Türk, 947'si 20 ayrı ülkeden misafir olmak üzere toplam 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim öğretim verdiğini ifade etti.
Bugüne kadar verdiği mezun sayısının misafirlerle birlikte 23 bin 433'ü bulduğunu, bir başka ifadeyle sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıpların fazlasıyla telafi edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün ordumuzda üsteğmen, teğmen, astsubay kadrolarında binlerce MSÜ mezunu görev yapmaktadır. Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara vermeyen, gece gündüz programını uygulayarak faaliyetlerini sürdüren tek eğitim kurumu Millî Savunma Üniversitemizdir. Gereken sağlık tedbirlerinin hepsini alarak öğrenci ve personelinin aşılanmasında yüzde 99'un üzerinde bir orana ulaşan üniversitemiz bu bakımdan da örnek bir kurum hâline dönüşmüştür. Netice itibarıyla bugün üniversitemize bağlı harp okullarımızdan 1351'i Türk, 101'i misafir olmak üzere toplam 1452 öğrencinin mezuniyetinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, memnunuz. Allah'a hamdolsun. Bu genç teğmenlerimizle yarınlara yürüyoruz. Libya'da, Azerbaycan'da yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz."
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