Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, topraklarına gelen mültecilere saygılı

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz" - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- AK Parti TBMM Grup Toplantısı- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması- Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin botlardaki mültecilere müdahalesine ilişkin sinevizyon gösterimi- Geçmişte Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımı gösteren fotoğraf

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (9)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz."Erdoğan: "(Geçmişte Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımı gösteren fotoğraf) Bu fotoğrafta yemek ve kıyafet dağıtılan Yunanlı erkek ve kız çocuklardan birisi de belki Miçotakis'in büyükbabası veya büyükannesidir."