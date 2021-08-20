Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüşecek!

Son dakika bilgilerine göre, Reuters'ın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesiyle dünya liderlerinin Afganistan diplomasisi sürüyor.

Reuters'ta yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki gelişmeleri ele alacağı aktarıldı.

Göçmen sorununun konuşulacağı görüşmenin TSİ 19.30'da gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi.