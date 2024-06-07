Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstek parça saldırısında detaylar
        İstek parça saldırısında detaylar
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Habertürk Anasayfa