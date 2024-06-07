Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Giriş: 07.06.2024 - 20:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
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