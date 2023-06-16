HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ve pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için Twitter hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir