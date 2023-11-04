Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçimlerde güçlü bir ses çıkarmanızı istiyorum

REKLAM advertisement1

Toplu açılış törenleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Yapacağımız çok şeyler var, Türkiye'yi çok daha farklı bir yerlere taşıyacağız. Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için buradayız. Hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de Rize'deki kentsel dönüşümü göreyim istedim. 5-6 ay sonra malum yerel seçimler var. Başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de inşallah partimize kazandırmanızı istiyorum. Malum son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek. İnşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum. Buna hazır mıyız? Hepinize hayırlı geceler diliyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum.