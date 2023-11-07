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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Özbekistan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Özbekistan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Kasım Perşembe günkü Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

        Zirve çerçevesinde, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Teşkilat'ın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi" gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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