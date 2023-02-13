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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Giriş: 13.02.2023 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı depremzedeleri ziyaret etti
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.

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