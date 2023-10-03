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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan polisle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan polisle telefonda görüştü

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'daki saldırı girişiminde yaralanan polisleri ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan polis memurlarından Alim Reis ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:36
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan polisle görüştü
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü. Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler! Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

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