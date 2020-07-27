Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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