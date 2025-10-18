Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatlarının yıldönümünde Özdemir Bayraktar ve Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 4. yılında andı.

Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren; Millî Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin 4’üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.… pic.twitter.com/9T5ukBX7ok — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2025

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya yaptığı paylaşımda, "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, Milli Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının 6’ncı yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/PpUoWfEoEG — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2025

REKLAM

"KALBİNDE KUDÜS AŞKIYLA YANIP TUTUŞAN DAVA ADAMI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

FOTO: DHA