        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatlarının yıldönümünde Özdemir Bayraktar ve Nuri Pakdil'i andı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatlarının yıldönümünde Özdemir Bayraktar ve Nuri Pakdil'i andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden Özdemir Bayraktar'ı vefatının dördüncü yılında rahmetle anarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hedeflerine yaptığı katkıları hatırlattı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı" olarak nitelendirdiği şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı

        Giriş: 18.10.2025 - 18:47 Güncelleme: 18.10.2025 - 19:42
        Bayraktar ve Pakdil'i andı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 4. yılında andı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya yaptığı paylaşımda, "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, Milli Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

        "KALBİNDE KUDÜS AŞKIYLA YANIP TUTUŞAN DAVA ADAMI"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

