DHA

Orhangazi ilçesinde yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi olan İrfan Aydın'ın, suç örgütü lideri Sedat Peker'in video paylaşım sitesinden yayınladığı videoları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın´ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarda Erdoğan ve Soylu´ya hakaret ettiğini tespit etti. Aydın'a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi'deki iş yerinde gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan İrfan Aydın, 2019 yılında, Sedat Peker'i hedef alan açıklamalar yaptıktan sonra evinin önünde silahla 4 el ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı.