Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Devlet Erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için Anıtkabir'de.

Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yargı organı temsilcileri yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet daha sonra Ata'nın huzuruna çıktı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.