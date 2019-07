Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptıkları konuşmalarda belediye başkanlarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta ilan ettikleri seçim manifestosunu hatırlatarak, "31 Ocak’ta millete ilan ettiğimiz bu ilkeler çerçevesinde yürütmelerini istiyorum" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da 7 maddelik ilkelere uyulması gerektiğini vurgulayarak, bütün belediye başkanlarının bu kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu da partisinin Afyonkarahisar kampında konuştu.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına daha önce açıkladıkları seçim manifestosu ve seçim ilkelerini hatırlatarak bunlara uymaları gerektiği yönünde uyarılarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞERDE FREN HAYIRDA DESTEK

31 Ocak 2019 tarihinde açıklanan seçim manifestosu ile millete verilen sözleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "755 belediyede AK Partili kadrolar yönetime geldi. AK Parti kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir partidir. Biz muhalefet adaylarının yaptığı gibi seçimlerde atıp tutup sonra sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Şu anda hemen inkara başladılar. Birçok verdikleri söz verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun bakalım, önümüzde daha çok önemli süreç var, ne yapacağını, ne yaptıklarını göreceğiz. AK Parti’nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul gibi, Ankara gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Partili belediye meclis üyelerinde onların herhangi bir karara karşı düşünceleri veya tavrı eleştiriye tabii ama parlamentoda bakıyorsunuz AK Parti’nin parlamentoya getirdiği herhangi bir yasa tasarısı, Cumhur İttifakı’nın birlikte getirdiği yasa tasarısını engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu sizin için meşru ama yerel yönetimlerdeki bu duruş gayri meşru, bu nasıl anlayış. Demokrasinin gereği neyse AK Parti’nin parlamento da belediye meclislerinde de üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için şerde fren, hayırda destek. Seçim meydanlarında verdiğimiz her sözü yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Mücbir sebeplere dayalı istisnalar dışında her dönemde verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine getirdik, getiriyoruz. Belediye başkanlarımızın tamamından önümüzdeki dönem çalışmalarını 31 Ocak’ta millete ilan ettiğimiz bu ilkeler çerçevesinde yürütmelerini istiyorum. Bu taahhütlerin önemli bir bölümü Türkiye’nin ekonomide ve hayat kalitesinde ulaştığı seviyenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

AK PARTİ'NİN 11 MADDELİK SEÇİM MANİFESTOSU

* Şehir planları: Uzun planları gözeten hakkaniyete uygun projeleri gözeteceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu halde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgi düzenlemeleri milletimizin önünde ilan edeceğiz. Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve STK temsilcilerine başvurup, en geniş uzlaşmayla alacağız. Milletimizin hayat kalitesini artıramayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. Şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projeler önem vereceğiz.

* Altyapı ve ulaşım: Bu konu çözülmeden şehirlerimizi şehir haline getirebileceğimize inanmıyoruz. Temel altyapı sorunları çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. AK Partili olmayan belediyelerde de çalışmaları takip edeceğiz. Toplu taşıma projelerini hızlandırarak, vatandaşlarımızı trafikten boğulmaktan kurtaracağız. Otopark konusunu öncelik haline getireceğiz.

*Kentsel dönüşüm: Bu projelerimizi hem deprem hem çarpık yapılaşmadan kurtarmak için geliştireceğiz. Alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet Kıraathanelerini yaygınlaştıracağız.

* Benzersiz şehirler: Her şehrin kendi coğrafyası, tabiatına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Her birinin kendi hikayesi olan siluetini bozan projelere izin vermeyeceğiz. Tarihi yapıları ve mekanları gelecek nesillere miras bırakacağız. Şehirlerimizin herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız.

* Akıllı şehirler: Şehircilikte yeni ufuklar açacağız. İnsanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Türkiye'yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız.

* Çevreye saygılı şehirler: Tabiat içinde canlı veya cansız varlıklarla uyum içinde hayat sürdürmeyi sağlayacağız. Millet bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Şehirlerimizi yeşil alanlarla güzelleştirirken, atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız. 0 atık projesi ile insan, şehir, tabiat dengesini gözeterek şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz.

* Sosyal belediyecilik: Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan hiçbir kesim bırakamayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız. Toplumun temeli olarak gördüğümüz aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları önceliklerimizin başına alacağız. Şehirlerimizi imar ederken, nesilleri ihmal etmeyeceğiz. Spor merkezleri, kültür merkezleri, engelli ve yaşlı merkezleri gibi merkezleri en küçük yerleşim yerlerine götüreceğiz. Sporu her kesimin ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz. Bu çalışmaların kalite standartlarını oluşturarak, ülkenin her yerinde belirli seviyenin üstüne çıkaracağız.

* Yatay şehirleşme: Şehirlerimiz toprakla daha çok buluşan, toprağa daha yakın bir yaşamı yatay mimari ile geliştireceğiz. Böylece pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz. Her şehirlerimizde pilot uygulamayla başlayarak ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Yeni imara açılan bölgelerde buna öncelik vereceğiz.

* Halkla birlikte yönetim: Şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için şehirli hakları bildirgesi hazırlayacağız. Kararları şehir meclislerinde ortak akıl ile alacağız.

* Tasarruf ve şeffaflık: Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Her faaliyetimizi en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde bilgiye, belgeye açık bir şekilde yürüteceğiz. Hakka, adalete, vicdana aykırı davranan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

* Değer üreten şehirler: Bugün şehirlerimizde yaşayan insanların talepleri çeyrek asır öncesine göre çok değişti. Bugün, şehirlerdeki insanlarımızın temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz. İnsanın kültürel ve ekonomik üretiminde kalkınan mekanlar haline getireceğiz. Şehirlerimizin geleceğe medeniyet mirasımızı olarak bırakabileceğimiz iyilik, kültür, sanat ürünleriyle değerlenmesini sağlayacağız."

KILIÇDAROĞLU HATIRLATTI

CHP'nin Afyonkarahisar kampında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına daha önce açıkladığı 7 ilkeyi tekrar hatırlattı.

Belediye başkanlarının uyması gereken 7 ilkeyi açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Birincisi herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, bu bizim görevimizdir. İkincisi hizmeti belli kişiler için değil, halk için yapacağız. Üçüncüsü fakir ailelere pozitif ayrımcılık yapın. Dördüncüsü yoksullara yardım yaparken insanoğlunun onurunu koruyun. Beşincisi harcamalarınızı, yatırımlarınızı planlayarak yapınız. Kul hakkı temel ilkelerimizden biridir. İsraf yapmayacaksınız. Altıncısı yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyun. Sizin atadığınız kişiler siyaset yapmayacak. Sadece belediye başkanları siyaset yapacak. Eğer yöneticileriniz 'siyaset yapacağım' diyorsa onları kapının önüne bırakabilirsiniz. Genel başkanın akrabası olsa bile dinlemeyeceksiniz. Yedincisi belediyeyi adaletle yöneteceksiniz. Mısır'daki sağır sultan bile adaletinizi duyacak. Kimsenin aşı ve işiyle uğraşmayacaksınız. Sizden belli dönemlerde raporlar alacağız. Bunu de Türkiye ile paylaşacağız" diye konuştu.

CHP'DEN BELEDİYE BAŞKANLARINA 7 MADDE

- YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır.

- YSK seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.

- YSK iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.

- YSK demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.

- YSK hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

- YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?

İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir.''