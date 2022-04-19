Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli iftarda buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, bu akşam iftarda bir araya gelecek.

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