Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan aile fotoğrafı

Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etmişti. Basın kapalı olarak gerçekleşen yemekte Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Biden ve eşi Jill Biden hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, Brigitte Macron ile Türkevi'nde görüştü. Brigitte Macron görüşmede, Emine Erdoğan'ı iklim kriziyle mücadele çerçevesinde BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalanmasından ötürü tebrik ederek, proje hakkında detaylı bilgi aldı.

Diğer yandan Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile bir araya geldi.

İki lider eşi, çevrenin yanı sıra sağlık ve eğitimle ilgili yürütülen projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Brigitte Macron, gençlerin sosyal medyada uğradığı zorbalık ve sosyal medyanın kontrolsüzlüğüne dikkat çekerken, Emine Erdoğan da bunun uluslararası bir sorun olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk destek veren lider eşlerinden olan Bayan Macron'a iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği ile mücadelede birlik olacağımız hususunda Bayan Macron ile hemfikiriz. İyi Niyet Beyanı vesilesiyle sıfır atığı tüm ülkelerde bir yaşam biçimi haline dönüştüreceğiz."