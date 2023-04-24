"Ülkemizi yıkım ekibine teslim etmeyeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay bay Kemal ne diyor, 'Cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halkla buluşma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"GELİN 7'Lİ MASAYI GÖMELİM"

"7'li koalisyon ülkemizin tüm kazanımlarını yok etmek için gün sayıyor. Onlarla beraber gün sayan başkaları da var. Bay bay Kemal ne diyor, 'Cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun? Terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle görüşme yaptı mı yaptı. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu bile 'Çıkaracağım' diyor. Bunun yanında 'Apo'yu da çıkaracağım' diyor. Bunu diyen kim? Meral Hanım o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. 14 Mayıs'ta gelin 7'li masayı gömelim.

Ülkemizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik etki alanından genişlemesinden rahatsız olanlar da gün sayıyor. Aralarındaki at pazarlığı oyunları ayyuka çıkanların ülkeye başka bir taahhüdünü duydunuz mu? Herhangi bir proje vaad ettiklerini duydunuz mu? Bunların böyle bir derdi yok. Bunların tek gayesi bize kaybettirerek ülkenin ve milletin kazanımlarını yıkmaktır. Ülkemizi bu yıkım ekibine teslim etmeyeceğiz.

"BUNU BAŞARACAĞIZ"

Milletimizin canını yakan enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. İşte bunu başaracağız.

Bunlar teröristlerle beraber dolaşıyor. Kandil'den ne diyorlar; 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz'. Artık Kandil'deki terörist başlarına güveniyorlar. Biz ise milletimize güveniyoruz. Bu ülke bir terör devleti olmayacaktır. Bunlara benim milletim bu fırsatı vermeyecek.

Bir yanda ülkenin ve milletin geleceğiyle ilgili hiçbir vizyonu, programı olmayan 7'li koalisyon var; diğer tarafta 21 yıllık hizmetlerini Türkiye Yüzılı ile taçlandırmak isteyen Cumhur İttifakı var. Sandıkta verilen yanlış kararın telafisi çok ağır olur.