Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü

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Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün uzatılmasının ardından taraflar ve Türkiye arasındaki diplomatik temaslar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya lideri Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Enerji işbirliği ve güvenliğin ele alındığı görüşmede Zelenskiy, Ukrayna'nın küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam edeceği konusunda güvence verdiğini ifade etti.

İLK GEMİ YOLA ÇIKIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım'da Afrika'ya hareket edeceğini duyurdu.

Grynspan, düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa limanlarında bloke edilmiş Rus gübreleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Grynspan, "İlk sevkiyat Malavi'ye gitmek üzere bir Hollanda limanından ayrılacak ve gemiye şu anda yükleme yapılıyor. Geminin Mozambik üzerinden Malavi'ye gideceği tarih 21 Kasım olarak belirlendi." dedi.

Avrupa'nın farklı limanlarında yaklaşık 300 bin ton gübrenin bulunduğunu kaydeden Grynspan, Malavi'nin gübre ihtiyacının kırmızı alarm düzeyinde bulunmasından dolayı bu sevkiyatın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.

Fotoğraf: AA