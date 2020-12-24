Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok üzüldüğüm konu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi’nin restorasyon sonrası açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"TUNCELİ'Yİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Yaklaşık 38 milyonluk bir yatırımla hayata geçirilen projemizin Tuncelimize hayırlı olmasını diliyorum. Tunceli huzur ve güven ikliminin tesisiyle büyük bir sıçramanın eşiğindedir. Bu müzeyi açarak Tunceliyi ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle Tuncelili kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Bakan Yardımcımız Serdar Çam'ın bulunduğu Bursa'da Yeşil Medrese olarak binayı hizmete açıyoruz. Yaklaşık 600 yıllık geçmişi olan bu binadaki müzemizde Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait pekçok kakma, tombak eserler, sikkeler, giyisiler yer alıyor. Bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. 3 kıta 7 iklimde hüküm süren tarihin gördüğü en büyük devletlerden Osmanlı'nın kurulduğu bu kadim şehrimizdeki müzemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'daki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Konya'nın Akşehir ilçesine de önemli müze kazandırıyoruz. Akşehir Taş Eserler Müzesi, 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, çeşmeden oluşan bir dönem darüşşifadan oluşan muazzam bir tarih eseridir.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA GELİYOR"

Ülkemizin tabii güzelliklerine her baktığımda bu toprakların evladı olarak bu millete hizmet etme şerefine eriştiğim için Rabbime hamd ediyorum. Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarfeden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın binbir emekle kurduğu şehirlerimiz, eserlerimiz tahrip edilmiştir. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz milletimizi huzura, zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir. Hükümetlerimz döneminde ülkemizin demokrasisine, kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi göremediğimin üzüntüsü içerisindeyim. Buna rağmen daha fazla gayret göstermeli, daha fazla bu konunun üzerine eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizin medeniyet ve kültür alanında hedeflerine uygun şeklinde çalışmalar yer alacaktır.

Edebiyat, mimari, insani, fikri değerlerine kadar medeniyetimize sahip çıkacağız. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz bu olacaktır. Bir kez daha müzelerimizin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri başta Kültür ve Turizm Bakanım olmak üzere, tüm yardımcılarıyla tebrdik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla