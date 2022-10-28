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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na girmeden önce vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: "Böyle anlamlı günde Türkiye Yüzyılı'nı kutluyoruz. Biraz sonra Türkiye Yüzyılı'nda ne var bunları sizlere açıklayacak. Tabii karşımda şu anda Kızılelma'yı görüyorum. Öbür tarafta Gökbey'i görüyorum. Bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Dikkat edin eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

"20 YILDIR YAPTIKLARIMIZLA KONUŞUYORUZ"

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun 'siz bu ülkede ne yaptınız'. 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık, zaten hepsini biliyoruz. Sağlıkta neler yaptık, zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık, biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik, biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık, biliyorsunuz. Biraz sonra neler yapacağız onları kapalı spor salonundan açıklayacağız.

Durmak yok. Hanım kardeşlerime, gençlerime, ana kademeye inanıyorum. Bu anlayışla hep beraber, her zamanki şu çerçevemizi çizeceğiz; karşımdaki on binler hazır mısınız?

Rabiayla birlikte, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim. Ben şimdi müsaadenizle içeriye geçebilir miyim? Sağ olun, var olun, Rabbim yâr, yardımcınız olsun inşallah."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE YÜZYILI BELGESİNİ AÇIKLIYOR

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sevginin,şefkatin, merhametin, hayatın sembolü,saygıdeğer hanımefendiler, gözümüzün nuru, kıymetli gençler, bugün bu salonda bizlerle yüzyüze birlikte olan ve çeşitli medya mecralarından bizi takip eden muhterem kardeşlerim, Cumhur İttifakının değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 1. asrının son yılına girmeye hazırlandığımız şu günde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için biraraya geldik. İnşallah cumhuriyetimizin 99. yıldönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına Anadolu topraklarındaki 900 yüzyıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen saldırının ardından giriş yapmıştık. Milletimizi topyekûn tarihe gömmek isteyenler Çanakkale, Kutülamare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. En elverişli aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler.

Devam eden savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz son bir silkinişle millî mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı. Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla kendi içinde pek çok merhaleyi, mücadeleyi barındıran yeni döneme adım attı.

Tüm sıkıntıları kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken milli mücadeledeki destansı meydan okumanın, küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum.

İstiklal harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimiz maalesef bu bir asırlık geçmişinin önemli kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç mi hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var. Ülkemiz milli iradenin üstünlüğüne dayanmak üzere vesayet güçlerinin güdümünde kalan yönetimlerin elinde altın kıymetinde yılarını heba etti.

Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep durmak yok yola devam diyerek büyüttük. Geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmaları gerçekleştirdik."