Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi binasını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan üye ülkelerin devlet başkanları ile açılış töreni için Sultanahmet'teki Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.
Bir süre binada sohbet eden Erdoğan ve konuk devlet başkanları, açılış töreni için dışarıya çıktı.
Törende, konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına konuklarından makasları saklamalarını istedi.
Törene, konseyde yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.
ERDOĞAN HALICIYLA SOHBET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından ayrılırken kendisini davet eden halıcıyla bir süre sohbet etti.
Halıcının davetine Erdoğan, "İnşallah bir başka gelişte, bir cumada." diye karşılık verdi. Dükkan sahibinin gösterdiği üzerinde "La ilahe illallah" yazan halının muhteşem bir şey olduğunu belirten Erdoğan, halının Türk işi olup olmadığını sordu. Halının, Burdur işi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konukları, daha sonra Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmek üzere buradan ayrıldı.
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