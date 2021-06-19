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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Fransa'nın ardından Rusya'nın da uçuş kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

- Geçtiğimiz yıl 16 milyon misafiri yakalamıştık. Bu yıl çok daha fazla olacağına eminim. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih eden kazanıyor, hem de biz kazanıyoruz. Turizm yüksek istihdam ortaya çıkaran bir alandır.

Ülkemizin bu zenginlikten hala hak ettiği payı alamadığına inanıyoruz. Ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Pazartesi günü kabine toplantımız var. KDV konusunu tekrar masaya yatırırız.

- Turizm pastasından çok daha büyük bir pay almayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Sektöre her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz.