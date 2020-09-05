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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymamasına dikkat çekerek, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz" dedi.

Doğu Akdeniz konusunda ise "Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız. Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARTAN VAKA VE YOĞUN BAKIM SAYISINA RAĞMEN SAĞLIK SİSTEMİMİZ DİMDİK AYAKTADIR

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hastanemizde hizmet verecek sağlık personelimize başarılar diliyorum. Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hem çok değerli bir bilim insanı hem de ülkemize fikirleriyle katkı sağlamış bir dava adamıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dört sene önce son yolculuğuna uğradığımız hocamızın ismini böyle bir eserde yaşatmaya çalıştık. Bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Türkiye'nin sağlıktaki atılımları koronavirüs döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntıda olduğu salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye, salgını 40 bin yoğun bakın yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi bir milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır.

Bugün hizmete açtığımız Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesiyle ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanenin ikinci etabı da 350 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.

Kurduğumuz güçlü sağlık altyapısı sayesinde ayyuka çıkan tıkanıklıkların önüne geçilmiştir. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Bu vesileyle vatandaşlarımızı 'tamam' olarak ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde riayete davet ediyorum. Maalesef bu virüsün yayılmasını önlemek için bilim henüz kesin bir çare üretememiştir. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz. Gerek bakanımız gerekse bu alandaki ilgili hocalarımız, arkadaşlarımız sürekli söylemelerine rağmen, şahsım sürekli söylememize rağmen maalesef her yerde, Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor.

"İNSANIMIZ ADETA KENDİSİNİ KATİLİ"

Kurallara uygun hareket edilmelidir. Kapalı alanlarda maalesef cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağırına gidiyor. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Bunlara dikkat edelim aksi takdirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz. Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatması, sağlığımızı koruma yanında hedeflerimize ulaşmamız bakımından da önemlidir. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız. Doktorlarımız, sağlık memurlarımız, hemşirelerimiz, hepsi canı pahasına çalışıyor, gece gündüz demeden çalışıyor ama onların bu gayretlerine vatandaşlarımız de uymalıdır.

Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz. Salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine özellikle davet ediyorum. Bu seferberlik en az içerde ve dışarda verdiğimiz diğer mücadeleler kadar önemlidir. Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statiko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Tüm ülkeler ve toplumlar için yeni bir dönemin ayak sesleri giderek daha yüksek şekilde duyulmaktadır. Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemizi hakkettiği yere çıkarmakta kararlıyız.

"TÜRKİYE'NİN BİR DAHA AYNI TUZAĞA DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Son 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, savunmadan sosyal desteklere kadar her alanda ülkemize kazandırdıklarımız yeni dönemin altyapısıdır. Dün Ankara-Niğde arası 178 kilometrelik bir otoyolun açılışını yaptık. Durmuyoruz, devam ediyoruz ve bunları başaracağız. Çünkü bu millet en güzeline layık. İnşallah bu güçlü altyapı üzerinde önc 2023 hedeflerimize ulaşacak ardından yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar nedeniyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Milletimizin birliğini beraberliğini kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dostlarının ve kardeşlerinin de ümidi haline dönüşen bu ülkenin siyasi, ekonomik, askeri, her alanda daha büyümesi ve güçlenmesi için daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde bile

ifade etmekten çekinmeyenlerin, ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle ülkemizi getirdiğimiz seviyenin de üstüne çıkartıp dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Maruz kaldığımız her saldırı karşılaştığımız her kriz Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayiinde temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var. Bu hakikatleri karşımızdakiler de gayet iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her görüşmede her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır. Ama bunun böyle olmadığını Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir.

İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrası sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ülkemize, şehrimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

BAKAN KOCA: DEPREM SIRASINDA BİLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Göztepe Şehir Hastanesinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Göztepe Şehir hastanesi İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak hizmet sunmaktadır" dedi.

Bakan Koca, "27 ameliyathane, 96 yataklı yoğun bakım yatağıyla hizmet verecektir. 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecektir. 385 deprem izolatörü yer alıyor. Bu dayanıklılık sayesinde deprem sırasında bile hastanemiz hizmet vermeye devam edecektir. Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı" diye konuştu.

27 AMELİYATHANE, 96 YATAKLI YOĞUN BAKIM YATAĞI, 175 POLİKLİNİK ODASIYLA HİZMET VERECEK

Göztepe Şehir Hastanesi Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.

Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

Öte yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor.

Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor. İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.