Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bodrum'dan başlayacak ve 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek organizasyonun tanıtım kitapçığına bir yazı kaleme aldı.

Yazısında yarışın başarı grafiğini artırarak devam etmesinden mutluluk duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın tek 'kıtalararası bisiklet turu' olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisi vesilesiyle dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları bir kez daha Türkiye'de misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1963 yılında Marmara Turu ile başlayan, 1965'te uluslararası standarda kavuşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarı grafiğini her sene artırmasından memnuniyet duyuyoruz. 10 Nisan'da Bodrum Kalesi'nden start alıp 17 Nisan'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek turun takımlarımızla birlikte sporseverlere ve vatandaşlarımıza da görsel bir şölen sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara başarı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem ülkemizin tanıtımı hem de bisiklet sporunun teşviki ve sevdirilmesi bakımından önemli katkıları olan bu organizasyonu Cumhurbaşkanı olarak desteklemeye devam edeceğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu önemli spor turnuvasına iştirak eden tüm sporculara, takımlara ve ülke temsilcilerine 'Türkiye'ye hoş geldiniz.' diyor, şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Türkiye Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun düzenlenmesine destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."

BAKAN KASAPOĞLU: TÜRKİYE'MİZ BİR SPOR ÜLKESİ HALİNE GELMİŞTİR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Türkiye'nin başarılı organizasyonların yapıldığı bir spor ülkesi haline geldiğini belirtti.

Türk sporunun değerinin her geçen gün arttığına değinen Kasapoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'miz son dönemlerde sayısı artan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yapıldığı bir spor ülkesi haline gelmiştir. Spora ve sporcumuza yönelik projelerimiz, organizasyon düzenleme noktasındaki eşsiz tecrübemizle birlikte Türk sporunun değerinin her geçen gün arttığını gururla ifade etmek istiyorum. Ülkemizde spora gösterilen hassasiyetin üst düzeyde olduğunun en güzel göstergelerinden birisi de hiç şüphesiz 57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'dur. 10-17 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin himayelerinde gerçekleştirilecek 57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünya üzerinde Cumhurbaşkanlığı makamı adına düzenlenen tek bisiklet organizasyonudur. Bu kapsamda da gerek ulusal gerekse uluslararası arenada prestijli ve yoğun ilgi gören bir organizasyon olma özelliğine de sahiptir. Ülkemizin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan TUR'a katılacak bütün sporculara başarılar diliyorum."

EMİN MÜFTÜOĞLU: TÜM DÜNYANIN GÖZLERİNİN TÜRKİYE'DE OLMASINI SAĞLAYACAK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Tour of Türkiye'nin hem katılan takımların kalitesi hem de parkuruyla tüm dünyanın dikkatini çekeceğini aktardı.

"Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Müftüoğlu, "Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan organizasyonumuzu bu yıl 'Tarihe, doğaya saygı' temasıyla düzenleyecek ve yenilenen parkurumuz ile tarihi zenginliklerimize ve doğal güzelliklerimize saygı duruşunda bulunacağız. Uluslararası tanıtımlardan 'Tour of Türkiye' markasıyla anılacak yarışımız, hem katılımcı takımların kalitesi hem de parkur güzellikleri ile tüm dünyanın gözlerinin Türkiye'de olmasını sağlayacak." şeklinde görüş belirtti.

Emin Müftüoğlu, parkurun tarih ve doğa açısından önemine değinerek şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk ve yegane 'kıtalararası etaplı bisiklet yarışı' olan Tour of Türkiye'de bu yıl Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek pedallarımızla iki kıtayı birleştireceğiz. Pelotonun bu noktalardan geçmesi noktasındaki katkıları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm kamu görevlilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 57. yılını yaşayacağımız organizasyonumuzda 1915 yılındaki Anzak Çıkarması'nı durduran 57. Alay şehitlerimize de saygı duruşunda bulunacağız. 15 Nisan Cuma günü gerçekleştireceğimiz Edremit (Akçay)-Eceabat etabımızın finiş noktası 57. Alay'ın ebedi istirahatgahı olacak."

Takım kalitesi ve Türkiye'nin tanıtımına etkisine vurgu yapan başkan Müftüoğlu, yazısını şöyle tamamladı:

"Tour of Türkiye'nin 2022 yılında fark yaratacağı bir başka alan ise katılacak takımların düzeyi olacak. Bu alanda kalitesini bir önceki yıla göre yükselten yarışımızda 6 WorldTour, 12 pro, 7 kıta takımından 175 bisikletçi en hızlı sporcu olmak için yarışacak. Yayın ağını da genişletecek organizasyonumuz, milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek. Organizasyonumuzun bu konuma yükselmesindeki katkıları için sponsorlarımıza, paydaşlarımıza, görevlilerimize, medya kuruluşlarına, gönüllülerimize, bisiklet tutkunlarına ve tabii ki halkımıza çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, oluşturduğumuz sürdürülebilir organizasyon yapısı sayesinde önümüzdeki yıllarda da gelişimini devam ettirecek."