DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

BAKAN ELVAN GÖRÜŞMEYİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ettiği toplantıya katıldık." dedi