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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulutu kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulutu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı ayrıca daha sonra da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Koçyiğit ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:15
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        TİKAD Başkanı'nı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'u kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TİKAD Başkan Yardımcısı Neşe Kavak da yer aldı.

        HÜLYA KOÇYİĞİT'İ KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Nilüfer Bulut
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