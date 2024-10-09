Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulutu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı ayrıca daha sonra da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Koçyiğit ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TİKAD Başkan Yardımcısı Neşe Kavak da yer aldı.
HÜLYA KOÇYİĞİT'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti