        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılacak | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 21:40 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:28
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST'in üçüncü gününde etkinliklerine katılacağını belirtti.

        Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
