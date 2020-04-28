Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında bir konuşma yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Hastalıktan yakamızı kurtarmak için tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş üst ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. Kimi zaman 4 güne kadar varan yasakların insanımızın için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bnu derece sınırlandırmanın ülkemize maliyetinin farkındayız. Ancak bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak daha büyük bedeller ödeyeceğimizi biliyoruz.
Yaklaşık 1.5 ayı bulan bu dönemde metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum.
Salgın döneminde sağlık hizmetlerini en üst düzeyde tutmanın yanı sıra, her kesimden vatandaşımızın bu süreci atlatmasını sağlamaya çalıştık. İki ayrı grup halinde 4.4 milyon haneye 1000'er lira nakit desteği sağladık. Esnaftan, sanayiciye kadar reel kesimin tüm taraflarını rahatlatacak çok sayıda destek paketini uygulamaya koyduk.
Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Eskiden Türkiye bu tür büyük kaynaklar, batan bankalar ve sebepsiz krizlerin bedelini ödemek için kullanırdı. Bu milletin ve ülkenin refahı, huzuru ve istikbali için harcanan her kuruş doğru yere gitmiş demektir. Salgın tedbirlerini kaldırdıkça inşallah üretim çarkları tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır.
Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizin son 18 yılında yapılan ve cumhuriyet döneminin tamamını kapsayan başarılarının mimarı olan AK Parti olarak bu süreci de başarıyla atlatacağız.
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