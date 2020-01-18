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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis’in tedavisini üstlenmişti.
DHA'nın haberine göre annesi Azine ve babası Rıfat ile birlikte İstanbul’a gelen Minik Taha’nın hastanede tedavisi başladı. Taha’nın tedavi için getirildiği hastanenin başhekimi Doç. Dr. Halit Yerebakan, açıklamalarda bulundu.
“İNŞALLAH UMUTLU GELECEK”
Taha’nın tedavi süreciyle ilgili Doç. Dr. Halit Yerebakan şunları söyledi:
“6 yaşında bir çocuğumuz var. Beyin tümörü vakası. Cumhurbaşkanımız da ailesinin çaresiz durumunu görünce olaya müdahil olmak istemiş. Biliyorsunuz ne kadar hassas bu konularda. Bize ulaştılar. Biz de Prof. Dr. Uğur Türe ve Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocalarımız ile hastamızı davet ettik. Bugün değerlendirme yapıldı. Her hasta ve beyin tümörü bir olmayabiliyor. Bu süreçte nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz ama bugün bile sadece çocuğun durumunu merak ettiği için 3 kere Cumhurbaşkanımız görüşme yaptı. Bu süreç içinde biz de aile ile görüşeceğiz. Hastanın özel durumu olduğu için çok fazla bilgi paylaşamıyorum ama inşallah onlar için umutlu gelecek. Herkese umut olmaya devam edecek”
"HEMEN MÜDAHALE EDEMEYECEĞİZ 3 AYLIK SÜREÇ VAR"
Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Halit Yerebakan, “Yaygın bir beyin tümörü var hastanın. Bu operasyonu hemen yapmak mümkün değil. Değerlendirmek, sisteme koymak ve tedavi sürecine başlamak ve bu yolda bizim uyguladığımız tedavilere aldığımız cevapla bir ameliyat planı yapılacak” dedi ve ekledi:
"Çok geniş bir beyin tümörü. Bugün yapılacak olan müdahale onun için çok uygun olmayabilir ve sağlığını daha kötü etkileyebilir diye bir konsey kararı almak istedik. Konseyde çocuk endokrinoloğu, göz doktoru, çocuk onkolog ve nöroşirurji doktorlarımız var. Bu yolculukta umut ediyoruz ki her koyduğumuz taş, her verdiğimiz tedavi olumlu cevap verir ve iyi bir sonuçla tamamlamış oluruz. 3 aylık bir kontrolümüz olacak Sonrasında ameliyat hakkında tekrar bir tedavi düşünüp planlayacağız. Her iki göz sinirini etkileyebileceği için 6 yaşındaki bir çocuğun gözlerinin kapanması kötü bir şey. Aileye neden film çekildiğini sorduğumuzda hastanın bir gözünün kaydığını söylediler. Kör olma riski var ama tedavi yanlış yönde ilerlerlerse de kör olma riski var. Başka bir takım riskler de var ama açıklamamız doğru olmaz.”
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