Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi
Giriş: 11.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.FOTO: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Selman görüşmesinde Gazze'ye yönelik saldırılar ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.
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