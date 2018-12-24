Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de mesele özgürlük meselesidir

24 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
"Bizim kültürümüzde devletin babalığına dair de analığına dair de çok güçlü vurgular vardır. Devlet baba gücü ve kuvvetiyle, devlet ana da merhametiyle vatandaşını sorar, kollar, yaşatır.
Vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan, çalışması, üretmesi için imkan sağlamayan devlet bizim için devlet değildir. Özellikle engelli, çocuk, yaşlı ve kadın gibi dezavantajlı kesimlere tüm imkanımızla sahip çıkıyoruz.
Geçtiğimiz 16 yılda demokrasi ve ekonomide attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı tek çatıda toplayarak hizmet bütünlüğünü sağladık.
Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi, sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar ayrıca bölgemizde ve dünyada mazlumların umudu olmuştur. Yokluk, yoksulluk içinde kıvranan garipler ülkemizin refah seviyesini kendilerine örnek almıştır. Özgürlük mücadelesi yürüten toplumlar, Türkiye'nin yedi düvele yönelik mücadelesinden aldıkları feyzle cesaretlerini katlamıştır. Türkiye'nin dünya 5'ten büyüktür itirazı, ulusalararası platformlarda oluşan statü karşısında kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır.
Bugün İslam dünyasına baktığımızda, nerede bir acı ve gözyaşı varsa gerisinde hep toplumların kendi yanlışları ve dağınıklıkları var. Dünyanın inim inim inleten zalimler güçlerini bu manzaradan alıyor. Türkiye, bölgesinde ve dünyada hep haklının peşinden giderek başarıya ulaşıyor. Bugün Suriye'de yaşanan acıların sebebi Suriye halkının paramparça edilmiş olmasıdır. Bunun için Suriye'deki Arapların huzurunu ve Kürtlerin sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şu anda Suriye'de niye varız? Ordaki Arap ve Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü geri vermek için. Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi, Suriye Kürtlerini de PKK'ya teslim etmeyeceğiz. Bugüne kadar 300 bine yakın Suriyeli evlerine döndü. Bu insanlar sadece Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere gitti.
Sincar da güvenli hale gelecek. Oraya da gerekenler yapılıyor. Suriye'de mesele Arap, Kürt, Türkmen meselesi değildir, özgürlük ve toprak bütünlüğü meselesidir. Suriye'de bir tarafta rejimiyle DEAŞ'ıyla zalimler diğer tarafta adaletiyle Türkiye vardır. Denklem bu kadar basittir.
Bir kez daha tekrar ediyorum. Zalimi başarılı kılan kendi gücü değil, karşısındakinin zaaflarıdır. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte kardeş olalım. Böylece hep birlikte zalimlerin üstesinden gelelim. Biz kendi aramızda birliğimiz ve kardeşliğimizi güçlü tutacağız. Bunun için siyasi hayatımız boyunca hep milletin tercihlerini yani demokrasiyi önde tuttuk. Siyaseti milletin hakimi değil hadimi olmak için yaptık. Üstlendiğimiz tüm görevleri bu anlayışla yürüttük yürütüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerini bir değişim ve dönüşüm olması bakımından çok önemli görüyorum."
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