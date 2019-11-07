07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2002 yılında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan 15 yıl ağır hapis, ruhsatsız silah kullanmaktan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uyarınca aynı mahkemece yapılan uyarlama yargılaması sonucu toplam 15 yıl hapis cezası alan, ayrıca Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesince 2012 yılında kamu görevlisini kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verilen Mustafa Karaman'ın (45) kalan cezası Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.
Kasten öldürme suçundan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002'deki kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezasının infazı sırasında şartla tahliye edilen, kamu görevlisine hakaret ve kasten yaralama suçlarından Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2010 yılındaki kararıyla 11 ay 20 gün ve 5 ay hapis cezaları ile cezalandırılan ve bu cezaları kesinleşerek aynı mahkemenin 2014'teki kararıyla 16 ay 20 gün hapis cezası olarak içtima ettirilen ve denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle ikinci suçu işlediği tarih ile şartlı tahliye tarihi arasında geçen 9 bin 421 gün cezasının aynen infazına karar verilen Uğur Fidancı'nın (43) kalan cezasının da "sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğu" belirtilen Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda kaldırılmasına karar verildi.
Ayrıca nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine direnme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından cezalandırılmasına karar verilen, 2018 yılında bu cezaları kesinleşerek Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 42 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılan İsmail İpek'in (47) kalan cezası da Adli Tıp Kurumunun "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali" kapsamında bulunduğunu belirten raporu sebebiyle kaldırıldı.
AA'mım haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.
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