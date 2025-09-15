Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar’da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak’la terörle mücadelede iş birliğinin devam edeceğini, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını, Kalkınma Yolu Projesi ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti."

SOMALİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için Bulunduğu Katar’da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in hedef aldığı Gazze’de insani durumun ağırlaştığını, Filistin’e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini, Türkiye’nin ilk günden itibaren Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, bu süreçte İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu, özellikle ekonomik alanda atılacak adımların sonuç verebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Somali arasındaki iş birliğinin her geçen gün ileriye taşındığını, Türkiye’nin Somali’ye verdiği desteğin artarak süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanımıza görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti." MUHAMMED BİN SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile olan görüşmesi ile sürdürdü. İletişim Başkanlığı, bu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail’in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımıza görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti."

AHMED ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şara’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihî önemde olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye’nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG’nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımıza görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti." KATAR EMİRİ İLE BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşmesine dair İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Doha’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin her zaman Katar’ın yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız, İsrail’in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, İsrail saldırısında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini de ifade etti. Cumhurbaşkanımıza görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti."