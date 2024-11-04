Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40’ıncı Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. Bu anlayışla Uluslararası Adalet Divanı’ında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık" dedi.

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40’ıncı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Oturumu Açılış Programı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yılki teması “İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" olarak belirlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin video gösterimi ile başladı. 5 Kasım'a kadar sürecek olan toplantıda, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

"2 MİLYON İNSAN AÇ BIRAKILDI" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son asrın en vahşi soykırımını Gazze'de gördük. 50 bin Filistinli şehit düştü, 2 milyon insan aç bırakıldı. Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu bir yıl geçirdik. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler. “Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. Soykırım suçlarının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlayışla Uluslararası Adalet Divanı’ında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık. Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır" dedi.