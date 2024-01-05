Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü, görüşmede terörle mücadele ve bölgesel meseleler ele alındı.
Giriş: 05.01.2024 - 19:24 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan, Mahmud ile görüşmesinde, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.