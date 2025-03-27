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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:56 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Mahmud'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne önem verdiğini, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusunda kararlı işbirliğinin artarak devam edeceğini, Türkiye'nin teröre karşı her zaman Somali halkının yanında olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Somali'nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin önemini de vurguladı.

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