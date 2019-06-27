Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop nükleer santrali projesinin şimdilik durduğunu açıkladı. Japon ekonomi gazetesi Nikkei’ye röportaj veren Erdoğan, Sinop nükleer enerji santrali projesinin maliyet ve takvim uyuşmazlığı nedeniyle durduğunu açıkladı.

'JAPONYA İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ SADECE NÜKLEERDEN İBARET DEĞİL'

Bloomberght'de yer alan habere göre Erdoğan, nükleer enerjinin, enerji tedarik kaynakları arasında yer almasının 2023 hedeflerinden biri olduğunu belirterek bu çerçevede uluslararası ortaklarla iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Sinop nükleer enerji santrali projesindeki duruma değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Japon tarafınca hazırlanan fizibilite çalışması raporu ve maliyet analizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımız tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Hem maliyet hem de proje takvimi açısından ilk anlaşmamız ile uyumlu olmayan bir tabloyla karşılaştık. Sinop nükleer santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi elbette üzücü. Ancak Japonya ile enerji alanındaki iş birliğimizi sadece nükleer enerjiyle sınırlandırmıyoruz. Temiz kömür, yenilenebilir enerji, Ar-Ge çalışmaları, insan kaynakları geliştirme ve ulaştırma projeleri gibi birçok alanda Japonya ile birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sebepten kurumlarımız arasında, enerji alanındaki ikili ilişkilerimiz için bir yol haritası görevi görecek bir mutabakat anlaşması imzalamayı umuyoruz. Japonya ile enerji konusundaki iş birliğimizi derinleştirmek için tam kararlılığa sahibiz."

https://www.bloomberght.com/erdogan-sinop-nukleer-santrali-projesinin-durduruldugunu-acikladi-2227357