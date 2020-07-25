Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'ı kabul etti!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.