Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

İşte Cumhurbakşanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Tüm Senegal makamlarına bu sürece destek gösterdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. İlişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak irade 1 milyar dolara ulaşacak, işbirliğimiz devam edecek.

TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini Dakar'da açtı. Bizim Afrika'yla yeniden kucaklaşmamızın ilk adresi oldu. Bu güçlü bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, mimarisiyle, Türkiye'ye yakışır binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Dakar Büyükelçiliğimiz dünyaya örnek bir büyükelçilik olacak.

"İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

11 Eylül 2020'de Dışişleri Bakanımın ziyareti sırasında temelini attık. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa ve Tosyalı Holding'e tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız, işbirliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz.