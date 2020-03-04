Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir" - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- AK Parti TBMM Grup Toplantısı- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehitler tepesi boş kalmayacak) sözünü anlamak için imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir."Erdoğan: "Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir"